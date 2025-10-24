Jutri vodeni ogledi po Domu pristaniških delavcev

Osvetliti zgodovino znamenitosti, ki niso vključene v običajne turistične ture. S tem namenom neprofitna organizacija iz Cagliarija Imago mundi že veliko let prireja pobudo Monumenti aperti (Odprte znamenitosti). Med aprilom in novembrom se po raznih italijanskih mestih odprejo vrata manj znanih kotičkov: od gradov do etnografskih muzejev, cerkva in drugih objektov, oglede pa prostovoljno vodijo šolarji vseh stopenj. Letošnja, 29. edicija nosi naslov Dove tutto è possibile (Kjer je vse mogoče), prvič pa prihajajo Monumenti aperti v FJK oziroma v Trst, kjer jutri prirejajo vodene oglede Doma pristaniških delavcev na tržaškem nabrežju.

V objektu, ki so ga zgradili med letoma 1938 in 1942 (takrat je na pročelju pisala tudi beseda »fašistični«), danes domujeta tržaška Hiša filma in gledališče Miela. Ogled stavbe pod vodstvom dijakov tržaškega poklicnega zavoda Enaip bo možen brez rezervacije med 10. in 12. uro ter od 16. do 18. ure, so na predstavitvi dogodka pojasnili predsednik tržaškega Aclija Manuel Zerjul, predsednica Hiše filma Mariella Magistri De Francesco in Luca Zacchigna iz poklicnega zavoda Enaip.

Pokroviteljstvo za tržaški dogodek, ki je nastal na pobudo tržaškega Aclija in pri katerem sodeluje tudi gledališče Miela, ponuja tržaška občina. Monumenti aperti pa je projekt nacionalnega pomena in ga finansira italijansko ministrstvo za delo in socialno politiko. Med pokrovitelji so tudi italijanski senat, poslanska zbornica, ministrstvo za kulturo, ministrstvo za turizem, Dežela Sardinija, Anci in Evropski parlament. K projektu je letos pristopilo 89 italijanskih mest in 19 dežel, svoja vrata pa odpira več kot 800 znamenitosti.

Na terasi bodo odprli kavarno

Dom pristaniških delavcev je primer racionalistične arhitekture in del projekta urbane regeneracije tržaškega nabrežja. Zgradili so ga na zahtevo nekdanjega urada za pristaniško delo, fašističnega sindikata pristaniških delavcev in nekaterih pristaniških podjetij. Postavitve temeljnega kamna se je 18. septembra 1938 udeležil Benito Mussolini. Z novo gradnjo so želeli ustvariti povezovalni element z železniškim carinskim skladiščem na strateški lokaciji Starega pristanišča. V letih pa se je njena vloga spreminjala, v objektu so domovala najrazličnejša društva in organizacije različnih političnih barv, tu so našli prostor tudi javni uradi.

Štirinadstropno stavbo z impozantno teraso, ki ima po mnenju predsednice Hiše filma najlepši pogled na zaliv, bodo do konca prihodnjega leta obnovili, je povedala. Restavrirali bodo mozaike, ki krasijo njeno notranjost, v zadnjem nadstropju bodo odprli večnamensko dvorano in kavarno.