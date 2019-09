Kadrovske menjave v škofiji: Palić zapušča Ricmanje

Na »prestopnem trgu« tržaške škofije se svita kar nekaj novosti: nadškof Giampaolo Crepaldi je 3. septembra podpisal 22 dekretov, s katerimi je odredil več sprememb na vodilnih mestih župnij na Tržaškem.

Največja novost se obeta v Ricmanjih, kjer s prvim oktobrom župnije sv. Jožefa ženina Brezmadežne device Marije ne bo več vodil Rozo Palić. Njegovo vlogo bo prevzel 47-letni poljski duhovnik Mattia Galej. Ta je doslej upravljal župnijo sv. Marka Evangelista pri Sveti Mariji Magdaleni Zgornji, ki jo bo po novem prevzel ravno Palić.

Ne le v Boljuncu in Dolini – duhovnik Klemen Zalar, ki je tudi župnijski vikar šentjakobske župnije in kaplan za slovenske vernike pri Novem sv. Antonu, bo odslej maševal in upravljal še župnijo sv. Jerneja Apostola v Mačkoljah. Župnik Boris Čobanov pa bo poleg kriških vernikov vodil tudi tiste, ki obiskujejo borštansko cerkev sv. Antona Puščavnika.