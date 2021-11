Kadrovski rebus skoraj rešen

Po večdnevnih pogajanjih naj bi bila danes končno znana sestava nove mestne vlade. Medtem ko naj bi imena odbornikov sporočili na uradni predstavitvi, naj bi bilo že znano ime podžupana oz. podžupanje. To bo Serena Tonel iz Lige, ki se je odlično izkazala že med prejšnjim Dipiazzevim mandatom, ko je vodila resor za gospodarstvo in gledališko dejavnost, med Slovenci v Trstu pa je bila odlično sprejeta zaradi svoje odprtosti. V novem mandatu naj bi bila Tonelova še naprej odgovorna za področje gospodarstva in gledaliških dejavnosti. Političarko smo zaprosili za komentar, a je prijazno odgovorila, da ne želi ničesar komentirati, dokler imenovanje ne bo uradno. Znani so še nekateri delčki nove županske ekipe in oddana področja.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.