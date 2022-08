Kaj če bi prišla na spominsko svečanost?

Kaj pa, če bi mlada glasbenika–traperja, ki sta se pred mesecem dni pojavila na Youtubu z nespoštljivim glasbenim videospotom sredi nabrežinskega avstro-ogrskega vojaškega pokopališča, povabili, da se udeležita spominske svečanosti, ki bo tam potekala 18. avgusta? To je bil eden od predlogov, ki jih je bilo slišati na zadnjem devinsko-nabrežinskem občinskem svetu, ko je beseda tekla o neljubem dogodku na pokopališču, ki ga je Občina Devin - Nabrežina, pravzaprav župan Igor Gabrovec prijavil sodstvu zaradi domnevne kršitve 408. in 340. člena kazenskega zakonika. Prvi kaznuje oskrunitev grobov, drugi pa prekinitev javne storitve, kakršna je lahko tudi prosto obiskovanje pokopališč.

Mladostnika so sile javnega reda takoj identificirale. Tako telefonsko kot po družbenih omrežjih sta se mi skušala opravičiti. Opravičiti pa, naj bo jasno, se nista dolžna meni, pač pa celotni skupnosti,« je bil jasen župan Igor Gabrovec in dodal, da je vabilo na komemoracijo nedvomno dobra ideja, vendar noče, da bi izpadlo kot lažja pot "odrešitve" za to, kar sta storila. Vsako dejanje nosi neke posledice in storilec mora prevzeti odgovornost zanje, je ugotavljal in sklenil, da bo naposled sodnik odločal, ali bosta morala poravnati denarno kazen ali pa opravljati družbeno koristna dela v socialnih strukturah. Mladi, ki so tam pokopani, so se pri njihovih letih borili in umirali, tako da ne gre pozabiti njihove žrtve in vsega, kar se je dogajalo na tem koncu.