Kaj menijo Miljčani o širitvi predora?

V zadnjih letih so Milje, podobno kot Trst z okolico, postale za turiste veliko bolj zanimive kot nekoč. Marsikdo si danes rad ogleda mestece z mandračem in portičem, številni si privoščijo kopanje na obali od mestnega nabrežja do Sv. Roka, kopališča Acquario in Lazareta. Polne plaže so občini v ponos, marsikdo pa zavija nos ob povečanem prometu. Vrste nastajajo zlasti med čakanjem na zelen semafor ob vhodu v miljski predor, ki je enosmeren, ozek in potreben izrednih vzdrževalnih del.

Predor Nazario Sauro, ki povezuje nabrežje z Ulico Roma, je že veliko let predmet debate v občinskem svetu. Že med županovanjem Roberta Dipiazze v devetdesetih letih je prišlo do predloga, da bi ga razširili. Nekoliko bolj stvarno pa se s temo ukvarja od leta 2021 občinski odbor župana Paola Polidorija, ki je v javnost – na svoji spletni strani in na medijih, – objavila večmilijonski načrt. Predor je danes širok približno tri metre in pol, kar ne dovoljuje dvosmernega prometa. Širitev na dva pasova pa bi to omogočila. A kakšne so posledice, ki jih s sabo nosijo pomembna strukturalna dela, kakšne pa prednosti preusmeritve prometa? Madrač bi postal peš cona, turistično privlačno in prijetno sprehajališče, po njem ne bi bilo več videti večjih tovornih vozil, ki so sicer redka a vseeno škodljiva za občutljiva tla na obali, v predoru pa bi imeli vozniki širšo prometnico. Pot čez Milje ne bi bila krajša, bila pa bi nedvomno hitrejša. Promet bi preusmerili tako iz obale v celoti v notranjost mestnega središča, na Ulico Roma in bližnje ceste.

Ekipa Primorskega dnevnika je v preteklih dneh naključno zbrala nekaj mnenj med sprehodom po miljskih ulicah.