Kaj nas čaka danes v Nabrežini?

Današnje praznično dogajanje se bo začelo na igrišču za odbojko na mivki na Sokolovem igrišču, kjer se bo ob 17. uri začel turnir ravno v tej športni disciplini. Ob 17.30 bo na župnijskem vrtu plesna delavnica za otroke in odrasle z Michelo, medtem ko bodo od 18.30 v Grudnovi hiši odprli razstavo Inkluzija, ki jo prireja občinski svetniški odbor za enake možnosti v sodelovanju z Ad Formandumom in CEST.

Ob 19.30 bo na župnijskem vrtu literarno srečanje. Jadranka Cergol bo v pogovoru s Tatjano Rojc predstavila svojo knjigo Sprehodi in prepleti besede ob meji. Avtorica, univerzitetna profesorica, v njej obravnava najnovejše poglede na literarno ustvarjanje mlajše generacije Slovencev v Italiji, ki ustvarjajo drugačno, specifično literaturo, ki izhaja iz tega prostora. Dan se bo sklenil ob 21. uri s filmskim večerom za otroke na župnijskem vrtu, predvsem pa z glasbo - na Sokolevem igrišču bo ob 20.30 koncert Klape Solinar, ob 22. uri pa nastop skupine Bandomat.