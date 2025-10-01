Kaj se vsega skriva za skodelico kave

Gremo na kavo? Kdo ni vsaj enkrat izrekel ali sprejel tega povabila, ki v sebi skriva veliko več kot golo uživanje temnega napitka. Naj bo v kavarni ali doma, na skodelico kave je vezan pravi obred, ki ga marsikdo tudi večkrat na dan ponovi. Tako razširjen je, da želi italijanska kavna skupnost kandidirati espresso za vključitev na seznam Unescove svetovne dediščine.

Geopolitika, podnebje. špekulacije in še marsikaj

»Na tem delamo že najmanj eno leto,« je povedal Fabrizio Polojaz, podpredsednik združenja Caffè Trieste in tržaški predstavnik konzorcija za zaščito italijanske kave Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale. »Za sprejem v nesnovno dediščino mora zaprositi ‘ljudstvo’, ne pa komercialna podjetja ali javne ustanove. Zato smo ustanovili konzorcij združenj in podjetij, ki želi promovirati italijanski espresso,« je pojasnil. Konzorcij bo danes v Trstu in drugod po Italiji ob mednarodnem dnevu kave priredil dogodek L’espresso oltre il caffè.

Svoja mnenja sta nam zaupala še Igor Kobal iz kavnega podjetja Qubik - Vidiz & Kessler in Alenka Obad iz kavnega podjetja CaffeeTree. Po vodi najbolj razširjena pijača na svetu je sad dolge in zahtevne proizvodne verige, na katero vplivajo geopolitične razmere, podnebje, carinske dajatve in špekulacije, pa tudi lažne novice.