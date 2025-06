Kaj skriva vonj rastlin

Obstajajo vonji, ki dišijo po domu, drugi lahko v nas prebudijo oddaljene spomine ali preusmerijo v točno določene trenutke našega življenja. Zelišča so bila pred tedni zadnja obravnavana tematika v sklopu osmih Poučnih četrtkov, ki jih je organiziralo padriško kulturno društvo Slovan.

Od melise do zdravilne sivke

Večer je ponudil nova odkritja in hkrati vračanje v preteklost. Vonj po eteričnih oljih je napolnil dvorano Gozdne zadruge na Padričah, ki se je za nekaj časa spremenila v nevidni vrt, kjer so rastline spregovorile skozi vonj. Občinstvo je na to čutno potovanje popeljala Martina Malalan, fitoterapevtka in diplomirana zeliščarka, ki je predstavila najpogostejše aromatične in zdravilne rastline, razkrila njihove lastnosti, uporabo in zanimivosti.

Prva na vrsti je bila melisa. Njen svež in nežen vonj deluje pomirjujoče na živčni sistem. Na voljo je bil tudi brin z značilnim smolnatim in lesnim vonjem, ki deluje razstrupljevalno in diuretično. Poživljajoč, krepčilen in osvežujoč rožmarin spada med najbolj vsestranske rastline. Sivka pa je pravi sinonim za sprostitev.