Kaj vse se ujame v ribiško mrežo

Vsak ribič mora točno vedeti, kje in kdaj se določena vrsta rib nahaja. Spomladi se na primer prične sezona lova na sipe, ki se proti koncu marca množično približujejo obali, da tam odlagajo jajčeca. Pozimi poteka ribolov drugače in iskanju rib je treba posvetiti večjo pozornost. Pod ribištvo spada tudi gojenje školjk (na primer klapavic v Tržaškem zalivu) in drugih morskih vrst.

Ribič, ki se ponoči odpravi na lov, mora tudi zaradi izčrpavanja morja slediti strogemu pravilniku, ki določa kaj, kdaj in koliko lahko pravzaprav potegne iz vode, v njegovo mrežo pa se lahko ulovi tudi nekaj čisto nepričakovanega ...

Na ribiški barki

O ribiškem poklicu sta med poskusno plovbo po Tržaškem zalivu pripovedovala Roby in Nicola Zentilin, ribiča iz Marana, ki v sklopu štiridnevnega festivala lokalnega ribištva Fish Very Good razstavljata na Ponterošu, od danes do nedelje pa ponujata tudi popoldansko plovbo na ribiškem čolnu Alice II.

»Ko gremo na lov, je naš delovni urnik nočen, približno od 1. ure do 8. zjutraj,« je povedal Roby, lastnik čolna Alice II. in večje barke za nabiranje školjk. Že štirideset let se ukvarja z ribolovom. »Loviš lahko z dvižnimi mrežami, ki jih do naslednjega dne pustiš v vodi, drugo vrsto mrež pa že po tridesetih minutah izvlečeš iz morja. Uporabljamo pa tudi prave pasti z vabo, iz katerih riba ne more odplavati,» je razložil Nicola.

Ponujajo izlet po zalivu

V ribičevih koledarjih se vse bolj pojavljajo turistične plovbe, med katerimi radovednim pokažejo, kako pravzaprav poteka nočni ribolov, svoja plovila pa uporabljajo tudi za dnevne izlete na morju. V programu letošnjega sejma Fish Very Good so turistične plovbe predvidene od danes do nedelje v popoldanskih urah (jutri in v nedeljo bo prva plovba že ob 11. uri, v primeru slabega vremena plovbe odpadejo).

Sedemmetrska ribiška barka Alice II. odpluje izpred Pomola Audace proti Miramaru ter do tamkajšnjega gojišča klapavic. Na krovu je lahko največ pet gostov, barka naj bi vsako popoldne plula vsaj štirikrat. Za dodatne informacije in rezervacije pokličite na 338 2158636 ali pišite na info@aliceseconda.it. Priporočljivi so primerna oblačila in obutev, možno je močnejše valovanje.