Kajuhovi verzi o uporu in ljubezni

»V tej pesmi je strastno hotenje zgrabiti za vrat to prekleto življenje.« Ob stoletnici rojstva partizana in pesnika Karla Destovnika - Kajuha, se je v četrtek številna publika zbrala v Športnem centru Zarja v Bazovici na glasbenem večeru s tem pomenljivim in čustvenim naslovom. Pobudnica večera je bila Zveza slovenskih kulturnih društev ob podpori Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter dežele Furlanije - Julijske krajine. Večer so uokvirili v niz spominskih dogodkov ob obletnici usmrtitve bazoviških junakov.

Zamisel za uglasbitev Kajuhovih pesmi in koncert ob stoletnici njegovega rojstva se je, tako nam je zaupala deželna predsednica ZSKD Živka Persi, porodila Aljoši Saksida. ZSKD ga je ob tem z veseljem podprla. Med izbiranjem datuma premiere pa se jim je zdelo primerno umestiti pobudo v »širši kontekst«. Od tu želja, da bi dogodek vključili v niz ob septembrski obletnici ustrelitve štirih antifašistov, kar je Odbor za spomin Bazoviških junakov pri NŠK podprl. Telovadnica je bila zasilna rešitev zaradi slabih vremenskih razmer, na gmajni bi tak dogodek seveda učinkoval še bolj veličastno in ganljivo.

Na četrtkovem koncertu so Kajuhove verze o uporu in ljubezni zapeli mešana pevska zbora Rdeča zvezda in Lipa ter ženska vokalna skupina Danica pod vodstvom dirigentov Jane Drassich, Tamare Ražem Locatelli in Rada Miliča, otroški pevski zbor Mali kraški Kajuhovci pod vodstvom Carmen Cosme, ansambel Ovce in drugi.