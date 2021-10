Kako bi izgledal mestni svet, če ...

V novem mandatu bodo v tržaškem mestnem svetu sedeli vsaj trije Slovenci, vsi ti so iz Demokratske stranke. To so Valentina Repini, Štefan Čok in Stefano Ukmar: gre za zgodovinski rezultat. Peter Močnik iz slovenske skupnosti pa lahko še upa, njegova izvolitev je namreč odvisna od zmage županskega kandidata Francesca Russa v drugem krogu.

V slučaju Dipiazzeve zmage bi v mestnem svetu sedeli sledeči kandidati:

Bratje Italije (8): Elisa Lodi (599), Corrado Tremul (350), Marcelo Medau (333), Salvatore Porro (259), Stefano Vatta (251), Caterina de Gavardo (250), Nicole Matteoni (227), Gabriele Cinquepalmi (224); Lista Dipiazza (6): Carlo Grilli (447), Francesco Panteca (315), Vincenzo Rescigno (269), Massimo Codarin (177), Roberto Cason (144), Massimo Tognolli (143); Liga (5): Stefano Bernobich (430), Monica Canciani (375), Everest Bertoli (337), Serena Tonel (335), Manuela Declich (298); Naprej Italija (4): Michele Lobianco (715), Michele Babuder (425), Alberto Polacco (336), Lorenzo Giorgi (306); Noi per l'Italia (1): Mirko Martini (36); DS (7): Valentina Repini (617), Štefan Čok (522), Laura Famulari (481), Giovanni Barbo (405), Rosanna Pucci (343), Luca Salvati (339), Stefano Ukmar (312); Lista Russo (4): Francesco Russo, Paolo Altin (459), Alberto Pasino (293), Giorgio Sclip (287); Zdaj Trst (3): Riccardo Laterza, Giulia Massolino (680), Kevin Nicolini (358); 3V (1): Ugo Rossi; G5Z (1): Alessandra Richetti

Zmaga Francesca Russa pa bi mestni svet oblikovala različno:

DS (15): Valentina Repini (617), Štefan Čok (522), Laura Famulari (481), Giovanni Barbo (405), Rosanna Pucci (343), Luca Salvati (339), Stefano Ukmar (312), Maria Luisa Paglia (273), Marco Rossetti Cosulich (267), Flavio Paoletti (181), Giancarlo Ressani (177), Lara Dipace (167), Luca Bressan (160), Sebastiano Truglio (124), Marina Coricciati (109); Lista Russo (7): Paolo Altin (459), Alberto Pasino (293), Giorgio Sclip (287), Ahmed Faghi Elmi (217), Daniela Rossetti (216), Donatella Bigotti (183), Daniela Carli (170); TS 21-26 (1): Peter Močnik (322); Združeni za drugačno mesto (1): Sabrina Morena (163) Zdaj Trst (2): Riccardo Laterza, Giulia Massolino (680); 3V (1): Ugo Rossi; G5Z (1): Alessandra Richetti; Bratje Italije (4): Elisa Lodi (599), Corrado Tremul (350), Marcelo Medau (333), Salvatore Porro (259); Lista Dipiazza (4): Roberto Dipiazza, Carlo Grilli (447), Francesco Panteca (315), Vincenzo Rescigno (269); Liga (3): Stefano Bernobich (430), Monica Canciani (375), Everest Bertoli (337); Naprej Italija (2): Michele Lobianco (715), Michele Babuder (425)