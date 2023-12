Kako bodo silvestrovali tržaški Slovenci

Prestop iz starega v novo leto je za marsikoga odlična priložnost za zabavo, gala večer oblečeni v bleščice ali drug monden dogodek. Nekateri se odločijo za novoletno potovanje, drugi pa so najraje doma. S prijatelji in družino se preživlja najlepše trenutke, ne glede na kraj, meni ali obleko. Tega mnenja so tržaški Slovenci, ki so za Primorski dnevnik, vsak na svojem področju, izrazili voščilo za leto 2024.

Kako bodo pričakali novo leto in kaj si najbolj želijo v njem, so nam zaupali ravnatelj Primož Strani, podjetnica Elena Parovel, senatorka Tatjana Rojc, igralka Lara Komar ter pisatelj in novinar Dušan Jelinčič.