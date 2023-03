Kako do prispevka za solarne panele

Nedavni razpis Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki malim in srednje velikim podjetjem pomaga kriti stroške za postavitev solarnih panelov, je vzbudil kar nekaj zanimanja, saj so ti v času energetske krize zelo popularni. Birokratski koraki, pridobitev potrebnih dovoljenj in izpolnjevanje vseh predvidenih pogojev pa ni ravno mačji kašelj. Marsikateri podjetnik, ki bi rad koristil finančni prispevek, ne ve, kam bi se obrnil, kaj mora narediti.

Slovensko deželno gospodarsko združenje in zveza obrtnikov Confartigianato sta dvome skušala včeraj popoldne rešiti na srečanju v industrijski coni v Miljah. Med predavatelji je bila tudi Magda Uliana, odgovorna direkcije za gospodarske dejavnosti FJK in omenjenega razpisa. SDGZ je z ostalimi stanovskimi organizacijami prejšnje mesece sodelovala na različnih omizjih in strokovnih srečanjih, na katerih so z deželnimi strokovnjaki pripravljali razpis.

Kdo lahko odda vlogo?

Kdo lahko sploh odda vlogo za denarno podporo? Seznam je kar razčlenjen in vključuje različne sektorje, kot so proizvodnja, trgovina, nastanitev in gostinstvo, prevozi in skladiščenje, profesionalne, znanstvene in tehnične dejavnosti, turizem, šport in rekreacija ter druge storitvene dejavnosti. S prispevkom se lahko krije 50 odstotkov za majhna in 40 odstotkov stroškov za srednje velika podjetja. Sama naložba pa mora biti vredna vsaj 25.000 evrov. Sklad skupno znaša 55 milijonov evrov, od katerih je del denarja prispevala Dežela FJK, preostali del pa so evropska finančna sredstva. Poleg nakupa in namestitve fotovoltaičnih panelov so vključeni tudi solarni in geotermalni sistemi za gretje vode in shranjevanje energije.

Vloge je mogoče preko namenskega spletnega portala oddati do 15. junija.