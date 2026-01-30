Kako je Abdus Salam oral znanstveno ledino v Trstu

V Mednarodnem centru za teoretsko fiziko ICTP Abdus Salam so včeraj s posvetom o priložnostih in izzivih med akademskim svetom in industrijo obeležili stoletnico rojstva Abdusa Salama, enega najvplivnejših fizikov preteklega stoletja. Da je bil pakistanski znanstvenik ustanovitelj ICTP in pobudnik celotnega medna rodnega znanstvenega sistema v Trstu, »še preden je prejel Nobelovo nagrado,« je spomnil Sandro Scandolo, koordinator raziskovalnega oddelka ICTP.

»Njegova je bila ideja, da najnovejša odkritja na področju fizike in matematike ponudi tisočim znanstvenikom, ki v državah v razvoju niso imeli dostopa do informacij. Pred šestdesetimi leti je prepričal mednarodne agencije, da ustanovijo ta center v Trstu, « je ponosno dejal in opozoril, da je vedno pomembno spomniti se preteklosti. Posvet je ponudil priložnost za razmislek o znanstvenih izzivih tretjega tisočletja. Matematiki in fiziki so ugotavljali, da je po glavitni vpliv kvantne mehanike na tehnologijo in družbo. »Samo pred kratkim smo spoznali, da lahko s kvantno mehaniko razvijamo nove tehnologije, kot so kvantni računalniki. Zdaj moramo razumeti, kakšna je njihova potencialna uporaba, « je sklenil Scandolo.