Andro Merkù alias Paolo Del Debbio v satirični oddaji Striscia la notizia

Slovenski imitator in voditelj radijskih oddaj Andro Merkù je v četrtek nastopil v satirični oddaji Striscia la notizia, eni od najbolj gledanih italijanskih televizijskih oddaj zasebne televizije Canale 5 in italijanske televizije nasploh. V nekajminutnem skeču se je predstavil kot Paolo Del Debbio, voditelj oddaje Dritto e rovescio na kanalu Rete 4.

Na obrazu je imel masko z Del Debbiovim obličjem in je svojo »žrtev« - tudi s podobno masko na obrazu, tako dobro oponašal, da voditelja Enzo Greggio in Enzo Iacchetti nista vedela, ali je »ta pravi«, dokler si ni na koncu pravi Del Debbio po pevskem skeču snel masko in z imperativnim »io sono io« razkril, da je on pravi.

Za Andra Merkuja predstavlja četrtkov nastop vrnitev v oddajo Striscia la notizia. V njej se je že izkazal leta 2019 z imitacijo takratnega predsednika vlade Giuseppeja Conteja.