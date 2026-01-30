Na Borznem trgu za pravice Kurdov in Irancev

Tržaški mirovniki prirejajo jutri ob 17.30 na Borznem trgu v Trstu v sodelovanju z združenjem Rete Kurdistan solidarnostni shod. Tam nameravajo izraziti podporo Kurdom, s posebno pozornostjo do projekta demokratične Rožave, in Irancem. »Vsak teden se odpirajo nove vojne fronte,« so v vabilu opozorili organizatorji. Žariščem, kot so sudansko, venezuelsko, ukrajinsko in palestinsko, sta se nazadnje pridružila Iran in sirski Kurdistan. V Iranu se prebivalstvo bori za pravičnost in svobodo, v Rožavi je napadena avtonomna kurdska oblast. Jutrišnji shod je izraz podpore upornikom in zavračanje vojn, so še zapisali.