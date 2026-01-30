VREME
Dobrodelnost

V supermarketih Conad zbrali 60.000 evrov za male paciente

Dobrodelna nabirka je potekala v času božičnih praznikov

Trst |
Trst |
30. jan. 2026
V supermarketih italijanske verige Conad v Furlaniji - Julijski krajini so zbrali 60.000 evrov za tržaško pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. Gre za izkupiček dobrodelne nabirke, ki je potekala v prazničnem času. Stranke so lahko v tem obdobju zbirale božične zvončke s trinajstimi priljubljenimi liki iz Disneyjevih animiranih filmov. Ob nakupu so lahko 50 centov namenile v dobrodelne namene. Vodstvo podjetja je danes sporočilo, da bodo z zbranim denarjem prispevali k izboljšanju pogojev za male paciente in poskrbeli za novo medicinsko opremo.

Nabirka je del širšega projekta, ki ga Conad izvaja na italijanski državni ravni od leta 2021 in s katerim podpirajo otroške bolnišnice. Letos je skupna vsota zbranih sredstev presegla 3,6 milijona evrov, kar je najvišji znesek doslej.

