Kako lahko fizika kljubuje podnebnim spremembam

Nedavna tragedija na Marmoladi nas je spet nevarno opozorila, da podnebne spremembe nadaljujejo neizprosno svojo pot in je človeštvo nanje povsem nepripravljeno. Na tridnevnem kongresu ob stoletnici Mednarodne zveze za čisto in uporabno fiziko IUPAP, ki se jutri zaključuje v centru za teoretično fiziko (ICTP) Abdus Salam v Grljanu, so včeraj (torek) gostili tudi enega izmed največjih svetovnih strokovnjakov na to temo Timothya Palmerja. Matematični fizik na sloviti univerzi v Oxfordu spada med pionirje na področju modelov za napovedovanje klimatskih sprememb.

Ta sistem danes predstavlja solidno oporo pri razumevanju trenutnih podnebnih razmer in napovedovanju njihovega razvoja oziroma tega, kako bi se lahko podnebje odzivalo na vse večjo koncentracijo toplogrednih plinov. Če bi lahko goli laiki v teh modelih videli le goro številk in nepreglednih fizikalnih formul in zbegano majali z glavo, gre za dragocene podatke, na osnovi katerih se lahko uvaja učinkovite odzive in preventivne ukrepe.

Plaz, ki ga je na italijanskih Dolomitih povzročil odlom ledenega seraka in je terjal enajst življenj, žal ni bil in ne bo edino opozorilo narave. Za nesrečo se skriva nenavadno toplo vreme, povezano z globalnim segrevanjem. Reka Pad v severni Italiji je te dni skoraj presahnila. Saharska vročina uničuje vse pridelke, ki niso primerni za tako visoke temperature. Podnebne modele pa je treba še izpopolniti, strokovnjaki še niso odpravili vseh netočnosti, vseh podnebnih sprememb ni mogoče nezmotljivo predvideti. Rešitev v smeri natančnejših modelskih napovedi je v kombiniranem pristopu, ki vključuje čim več dejavnikov. Palmer zagovarja tudi ustanovitev organizacije, ki bi bila osnovana kot Evropska organizacija za jedrske raziskave CERN in bi se posvečala izključno podnebnim vprašanjem.