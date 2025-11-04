Kako lahko manjšine postanejo zanimive za turiste

Kako lahko učinkovito zaščitimo dediščino in kulturo krajevnih jezikovnih manjšin? So lahko manjšinske zgodbe zanimive tudi v luči kulturnega turizma? Na ta vprašanja so iskali odgovore v sklopu projekta Primis Plus, ki je bil sofinanciran v okviru Programa Interreg Italija-Slovenija. Zaključni čezmejni dogodek projekta bo v četrtek, 6. novembra, potekal v Trstu, in sicer v hotelu NH (na Korzu Cavour 7) s pričetkom ob 8.45. Organizatorji med drugimi napovedujejo prisotnost slovenskih ministrov Aste Vrečko in Mateja Arčona.

Med številnimi predavatelji bodo vodja centralne direkcije za kulturo in šport dežele FJK Anna Del Bianco, predsednik Italijanske unije (vodilni partner projekta) Maurizio Tremul, direktor za mednarodno sodelovanje dežele Veneto Luigi Zanin in direktor Furlanskega filološkega društva Feliciano Medeot. Sodelovali bodo tudi jezikovna popularizatorka Veronica Repetti, mednarodni izvedenec Johan Häggman iz manjšinske zveze Fuen, filolog Paul Videsott, slovenska raziskovalka Lara Sorgo, profesor Luka Juri. Kot predstavnika Slovencev v Italiji bosta spregovorila Ivo Corva in Bojan Brezigar.