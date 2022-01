Kako preživeti otrokovo najstniško fazo

Kako na čim manj turbulenten način preživeti najstniško fazo svojega otroka, mu biti ob strani in istočasno razumeti njegovo metamorfozo? O tem sta na predavanju s posrečenim naslovom Izštekani najstniki in starši, ki štekajo v četrtek zvečer v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice spregovorila Leonida in dr. Albert Mrgole, ki že preko 15 let delujeta v zavodu Vezal kot terapevta in predavatelja na področju odnosov v družini, partnerstvu in poslovnem svetu.

Uspešna formula njunih predavanj so prav konkretne in zelo uporabne zgodbe iz življenja, zgodbe brez olepševanja, saj stvari pokažeta takšne, kot so v resnici in s svojim sproščenim načinom prinašata staršem uporabne namige, praktične rešitve in večjo povezanost v družini. Sama sta starša štirih že odraslih otrok. Pred desetimi leti sta zbrala vrsto resničnih zgodb, ki sta jih sama doživela, ter jih objavila v knjigi z naslovom Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Vsaka tema je predstavljena problemsko in speljana na tak način, da je bralcu jasno, kako problem uokviriti, ga razumeti in nazadnje rešiti.