Kako se pustarji lotevajo okolja?

Vsi ljubitelji pusta najbrž že nestrpno pričakujete pustno soboto, ko bo kot vsako leto zaživela pustna povorka na Opčinah. Številni angažirani prostovoljci v tem času intenzivno sodelujejo pri pripravah pustnih vozov in kostumov za skupine, ki bodo sooblikovale letošnji Kraški pust in vsakdo izmed njih si prizadeva za čim boljšo uvrstitev.

V prejšnjih dneh smo pokukali v »brlog« organizatorjev voza Medjevas-Štivan, ki se nahaja v stavbi nasproti bivše policijske postaje v Devinu. Pogovorili smo se s Corino Preda, ki sodeluje pri izdelavi kostumov in nas je z nasmehom sprejela ter nam povedala, da je tema letošnjega voza onesnaževanje. Protagonisti bodo trije liki, in sicer sloviti hudobec Joker, njegov nasprotnik Batman ter okoljevarstvenica Greta. Kakšno je sporočilo, ki ga želijo prenesti medvejski in štivanski pustarji? S kostumi v obliki vprašajev bodo nagovorili gledalce, naj se odločijo za dobro ali slabo: ali bodo prijazni do okolja, ali bodo onesnaževali?

S pripravami so začeli že oktobra, ko so začeli nabirati ideje. Pri izdelovanju voza pa vsak dan sodeluje kar 10 do 15 pustarjev, ki v večernih urah posvetijo 4 ure prostega časa pripravam na pust. Za nastop z vozom se je letos prijavilo kar 140 pustarjev in v določenem trenutku so zaključili s prijavami, saj je bilo sicer preveč dela za šivilje.

Priprava voza zahteva veliko truda, časa in dobre volje, pri tem pa ne manjka tudi stroškov, ki jih pokrijejo z udeležbo na povorkah: poleg Kraškega pusta se bodo pustarji iz Medjevasi in Štivana letos udeležili povork v Gorici, Romansu, Tržiču, Tissanu (pri Palmanovi) in Krminu, v drugi polovici julija pa bodo nastopili tudi na povorki v Gradežu.