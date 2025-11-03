Kako ustvariti perspektive za mlade v zamejstvu?

Slovensko deželno gospodarsko združenje organizira v sklopu poslovne konference Zamejske gospodarske koordinacije dogodek z naslovom Gradimo prihodnost doma: Perspektive za mlade v zamejstvu. Srečanje bo v sredo ob 11. uri v konferenčni dvorani Generali Visoke šole MIB na Frnedu (Trg Caduti di Nassiriya 1).

Dogodek, ki ga bo vodila novinarka RAI Valentina Oblak, bodo sestavljali trije paneli na temo mladih v zamejstvu, častna gosta pa bosta državna sekretarja Dejan Židan (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport RS) in Vesna Humar (Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu). Uvodnim pozdravom bo sledil motivacijski nagovor, ki ga bo ponudila Nina Malalan (projektna menedžerka Pipistrel). V prvem panelu, ki nosi naslov Pregled trenutnega stanja: Mladi, dobre prakse in izzivi v zamejstvu, bodo svoje poglede ponudili Tanja Kožuh (direktorica Primorskega tehnološkega parka), Irena Meterc (vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, Spirit Slovenija), Robert Princic (klet Gradis’ciutta-Sinefinis), Ingrid Scozzai (SDGZ), Sanela Dropulić (Mladi in podjetni) ter Marina Hedenik (odbornica SGZ).

Zamejstvo skozi oči mladih bodo predstavili Jadran Vecchiet (publicist na Primorskem dnevniku), Alek Devetak (izvršni direktor in ustanovitelj podjetja Coding Duck), Ana Antolić (ravnateljica doma za starejše občane v Babincu), Anita Vajda (direktorica Porabje) in Simon Kummer (SGZ Mladi iz Celovca).

Od idej do akcije: Zaključki in predlogi bo v domeni Vesne Humar in predstavnikov ZGK, Fabia Pahorja (predsednik SDGZ), Feliksa Wieserja (podpredsednika SGZ iz Celovca), Lucije Vupora (predsednica RAST), Saše Muminovića (predsednika SLO-CRO gospodarske zbornice) in Andree Kovács (predsednice Zveze Slovencev na Madžarskem). Udeležbo velja potrditi na https://shorturl.at/fiirA.