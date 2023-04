Kako z znanostjo kljubovati izzivom današnjega časa

Marsikdo se je otepa, češ da je nedostopna in prezahtevna. Sedmi znanstveni festival Scienza e virgola (Znanost in vejica), ki ga visoka šola Sissa prireja v sodelovanju s številnimi partnerji, bo od 4. do 9. maja v gledališču Miela, muzeju Revoltella, kavarni San Marco in drugih lokacijah v Trstu, globlje raziskal odnos med znanostjo in družbo. Letošnja vezna nit bo demokratizacija znanja, se pravi, kako lahko to pride med ljudi in kako se lahko različne stroke med sabo povezujejo, da so kos izzivom današnjega časa.

Kdo so prijazni strokovnjaki?

Do dogodka manjka sicer še mesec dni, razvejan program pa so uradno predstavili včeraj. Uveljavljeni italijanski pisatelj, sicer po izobrazbi fizik Paolo Giordano, ki je že tretje leto zapored umetniški vodja festivala, je v Trst privabil številna ugledna imena.

Sheila Jasanoff, ustanoviteljica študijskega programa o tehnologiji in družbi na podiplomski šoli Harvard Kennedy school in dobitnica nagrade Holberg Prize Board 2022 za svoje raziskave na področju demokratizacije znanstvene inovacije in tehnologije se bo 7. maja, ob 17.30, v kavarni San Marco poglobila v zahtevo po »prijazni znanosti«. Prepričana je, da sposobnost strokovnjakov sama na sebi ni dovolj, da jih ljudje dojemajo za verodostojne. Po njenem mnenju morajo izvedenci znati ustvarjati dialog in poslušati sočloveka ter obenem ohraniti pravo skromnost.