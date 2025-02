Kako združiti nepovezane turistične ponudnike iz Italije in Slovenije

Best - inovirajmo čezmejni turizem. Tako je ime projektu, ki ga financira program Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 in je namenjen inovacijam ter razvoju čezmejnega turizma med Italijo in Slovenijo. Projekt vodi Primorski tehnološki park, sodeluje pa več javnih in zasebnih partnerjev iz Slovenije, Veneta in Furlanije - Julijske krajine - ECIPA scarl, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje - Kersnikova, Venetian Cluster srl, Občina Miren - Kostanjevica in Občina Devin - Nabrežina.

Namen projekta Best je rešiti problem pomanjkanja digitalnih in zelenih znanj turističnih ponudnikov na naših območjih ter nezmožnost oblikovanja skupne ponudbe. V naslednjih dveh letih bodo razvili akcijske načrte, strategije, inovativne storitve in čezmejno pot, ki bodo odpravili ovire in povečali turistično privlačnost naših ozemelj. Ponudniki so namreč razdrobljeni, nimajo skupnega čezmejnega namembnega kraja in prepoznavnosti, lahko beremo v opisu.

Projekt bo ustvaril podlago za oblikovanje čezmejne inovativne destinacije, ki lahko obiskovalcem ponudi inovativno turistično izkušnjo in kulturno doživetje.