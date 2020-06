Kakovost in higena veljala že pred virusom

Tudi za devinska kopališča se letos odpira novo poglavje. Ljubitelji sončenja, predvsem pa tišine ob pomirjujočem pljuskanju hladne vode pa bodo prav v Devinu lahko prišli na svoj račun. Tik ob morju se namreč nahaja majhno, a zelo urejeno kopališče gostinskega kompleksa Alla Dama Bianca, kjer se bo letos lahko kopalo največ 30 gostov namesto običajnih 70. Lastnica Bianca Miladinovich je kljub težavam povedala, da bo goste sprejemala z nasmehom.

Zelo strogih razkuževalnih predpisov so se in se še danes držijo v kopališču devinskega Bowlinga, kjer bodo ob robovih bazena lahko sprejemali skoraj polovico manj gostov kot lani. O pripravah na skorajšnje odprtje kopalne sezone nam je upraviteljica Gabriella Veronese zaupala, da kljub težavam komaj čaka na prihod starih in novih gostov.