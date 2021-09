Z Velikega trga pravkar odstranjujejo veliki šotor, pod katerim je domoval novinarski festival Link, v prihodnjih dneh pa bodo postavili novega, sicer manjšega, v katerem bodo gostili že deseto izvedbo festivala za promocijo in kulturo morja Mare Nordest, ki uživa podporo Dežele FJK in Občine Trst. Dežela FJK, kot je potrdil odbornik Pierpaolo Roberti, podpira društva, ki si prizadevajo za ohranjanje zdravega morja s čistilnimi akcijami morskega dna, izobraževalnimi dogodki ali vzgojnimi dopoldnevi za šolsko mladino.

Da si naše morje zasluži veliko več, je na včerajšnji predstavitvi pred tržaško mestno hišo dejal Edoardo Nattelli v imenu organizatorja, športnega združenja Mare Nordest. »Predolgo smo ga brezbrižno zanemarjali, sedaj pa se moramo soočati s posledicami našega nepremišljenega obnašanja. Že deset let si prizadevamo za spoštovanje, ki hkrati zaobjema zaščito oz. negovanje njegove flore in favne.« Kakšno morje si želimo, je letos vprašanje, ki si ga postavljajo organizatorji, ki bodo odgovore nanj iskali oz. ponujali na tridnevnem festivalskem dogajanju, in sicer od petka, 10., do nedelje, 12. septembra.

Tridnevni program je pester, zato se bomo zaustavili le pri pomembnejših dogodkih. Petek bo ob 10.30 po uradnih pozdravih uvedel posvet o namerni potopitvi plovila za uresničitev podvodnega objekta za spodbujanje morskega življenja (t.i. scuttling), ki se ga bodo udeležili predstavniki dežel FJK in Ligurije, generalna direktorica Inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS, biologinja Paola Del Negro ter direktor mednarodne akademije znanosti in podvodnih tehnik Paolo Ferraro; moderator bo novinar Romano Barluzzi. Ob 17.30 bo novinar Francesco Cardella z umetnostno kritičarko Marianno Accerboni odprl razstavo Batiskaf Trieste, čemur bo sledilo še srečanje na to temo z esejistom Enricom Halupco.

Sobotni dan se bo ob 10.30 začel z znanstvenim predavanjem fizika Pierra Thibaulda s tržaške univerze o tem, kako se podnebne spremembe odražajo v morju, pravzaprav na morskih zvezdah. Ob 17.30 pa bo predstavitev projekta Sea Side, ki si ga je zamislilo osem univerzitetnih študentov, ki si prizadevajo za trajnostno ribištvo, ki bi zadovoljilo tako uporabnike kot okolje. Projekt cilja na ureditev mreže ribičev, javnih ustanov in uporabnikov, ki bi spodbujala čiščenje in ozaveščanje o morskem onesnaževanju. Uro zatem je predviden simpozij o pomolu Audace in predstavitev nedeljskega potapljanja, medtem ko bosta večer na najbolj prijeten način zaključila komika Flavio Furian In Maxino.

Nedelja bo minila pod vodo. Ob 10. uri se bo ekipa potapljačev spustila v morje ob pomolu Audace, kjer bodo preverili stanje pomola. Izsledke bodo ponudili pristaniški oblasti in luški kapitaniji oz. krajevnim oblastem.