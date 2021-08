»Kanal Fugnan je močno onesnažen«

Zeleni škuner (Goletta Verde) je vendarle priplul v Trst in tako zaključil svojo dolgo pot skozi petnajst italijanskih dežel, kjer je že 35. leto preverjal stanje obal in vodnih tokov. V okviru okoljevarstvenega projekta v organizaciji združenja Legambiente skrbi posadka jadrnice za nabavo podatkov o onesnaženju morja in čistoči plaž. Rezultate analiz vodnih vzorcev in smeti, ki se nabirajo na plažah Furlanije - Julijske krajine, so danes predstavili v kavarni Tergesteo. Na srečanju so spregovorili tiskovna predstavnica Katiuscia Eroe, deželni predsednik Legambiente Sandro Cargnelutti in predsednik Legambiente za Tržaško Andrea Wehrenfennig. »V Furlaniji - Julijski krajini so naši prostovoljci zbrali vodne vzorce na desetih lokacijah v Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini. Na treh lokacijah smo naleteli na izredno onesnažene vodne tokove,« je delo posadke predstavila Eroeva. O ugotovitvah analiz vodnih vzorcev pa je poročal Wehrenfennig. »Med najbolj onesnažene vodne tokove spada izliv miljskega kanala Fugnan v morje. To pa ni novost: podobne rezultate o tem umazanem vodnem toku zbiramo že deset let,« je razložil predsednik tržaškega odseka okoljevarstvene organizacije. Dodal je še, da so rezultati laboratorijskih analiz vode iz Milj letos spet pokazali preseganje zakonskih omejitev nevarnih snovi v vodi. Glavna krivca naj bi bili bakterija escherichia coli in enterokoki.

Na ugotovitve se je odzval kabinet miljske županje Laure Marzi in se izgovarjal, da naj analize v kanalu Fugnan ne bi bile opravljene v pravem trenutku, posledično naj podatki Legambiente ne bi bili povsem zanesljivi.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku