Karabinjerjem pokazal ponarejeno zavarovalno polico

Karabinjerji z Opčin so na Krasu med rutinsko kontrolo ustavili fiat doblò in ugotovili, da vozilo ni zavarovano. Voznika so oglobili, avtomobil pa zasegli.

Voznik, 56-letnik iz Kampanije, ki že nekaj let živi v Trstu, jim je sicer zagotavljal, da je vozilo zavarovano, le da je pozabil dokumente doma in napovedal, da jih bo naslednjega dne prinesel v kasarno. Res se je predstavil in karabinjerjem izročil zavarovalno polico. Slednji pa so po natančnem pregledu ugotovili, da gre za ponarejeni dokument. V podatkovni bazi namreč o zavarovanju ni bilo ne duha ne sluha, kar so jim nato potrdili tudi v zavarovalnici. Avtomobil ni bil zavarovan, moški pa niti ni bil v seznamu strank zavarovalnice.

Karabinjerji so potrdili zaseg avtomobila, 56-letnika pa so tudi ovadili zaradi ponarejanja uradnih listin.