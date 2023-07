Karabinjerjem ponudil džoint

Sinoči so karabinjerji iz Devina po ustaljeni praksi nad Sesljanskim zalivom ustavljali vozila in voznikom odrejali alkoteste. Vsak vikend se v klubih pri morju namreč množice zabavajo do jutranjih ur, veliko je takih, ki vinjeni ali pod vplivom drugih substanc sedejo za volan.

26-letnica iz Goriškega je v zalivu sinoči praznovala uspeh na delovnem mestu. Ko so jo ustavili predstavniki organov pregona in ji odredili alkotest, se je izkazalo, da je imela žurerka v telesu dvakratno dovoljeno količino alkohola od dovoljene, zaradi česar so ji karabinjerji pobrali vozniško dovoljenje. 20-letniku iz Tržiča pa so karabinjerji zasegli džoint, cigareto iz marihuane. Mladenič je pred tem prepovedano cigareto celo ponudil karabinjerjem, da bi se prepričali, da v njej ni prepovedanih opojnih substanc. Na koncu se je vseeno izkazalo, da gre za džoint.