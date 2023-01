Karabinjerji aretirali moškega, ki je pretepel partnerko

Dne 4. januarja je v Terezijanski četrti prišlo do hudega prepira, zaradi česar je nekaj ljudi poklicalo na enotno številko za klic v sili 112. Operativni center je na kraj prepira poslal dve patrulji karabinjerjev iz Ulice Hermet, ki so ob svojem prihodu našli moškega, ki je še vedno pretepal svojo 30-letno partnerko s stalnim bivališčem v Trstu. 30-letnica je imela več modric po obrazu in globoko rano na glavi, ki ji jo je partner povzročil z razbito steklenico. Žensko so prepeljali v katinarsko bolnišnico na zdravljenje, za okrevanje bo potrebovala vsaj 30 dni.

Moški, ki jo je pretepel, je 36-letni romunski državljan brez stalnega bivališča. Karabinjerji so ga odvedli v zapor zaradi povzročitve hudih poškodb z nevarnim predmetom. Med zaslišanjem je med drugim žalil karabinjerje in skušal zbežati.

Karabinjerji so ugotovili, da je morala policija v zadnjih šestih mesecih večkrat posredovati, da bi rešila prepire med partnerjema in da je bila 30-letnica že večkrat žrtev nasilja. Moškega so zato ovadili tudi zaradi nasilja v družini. Sodnik za predhodne preiskave je potrdil aretacijo in moškemu naložil obvezo, da se vsak dan zglasi pri policiji.