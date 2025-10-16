VREME
Četrtek, 16 oktober 2025
Karabinjerji na Proseku in v Križu prirejajo srečanji o prevarah

Prvo bo že danes, ob 18. uri, na sedežu rajonskega sveta za zahodni Kras

    Karabinjerji bodo na Proseku in v Križu spregovorili o nevarnosti prevar ter javnosti predstavili najpogostejše oblike telefonskih in drugih goljufij (KARABINJERJI)
Drevi ob 18. uri prirejajo karabinjerji iz Nabrežine in s Proseka srečanje o goljufijah, na katero so vabljeni vsi občani, zlasti pa starejši, ki so med prevaranti posebej priljubljene žrtve. Karabinjerji bodo na sedežu rajonskega sveta za zahodni Kras spregovorili o nevarnosti prevar ter javnosti predstavili najpogostejše oblike telefonskih in drugih goljufij. Srečanje bodo ponovili v ponedeljek v župnišču v Križu s pričetkom ob 18. uri.

Varnostni organi se proti prevaram borijo predvsem s preventivo. V preteklih mesecih so karabinjerji priredili več srečanj s starejšimi občani po župniščih, knjižnicah in kulturnih domovih, na katerih so jim razložili, kako delujejo goljufi. Srečanja so se v številnih primerih izkazala za koristna, saj so potencialne žrtve, ko jih je poklical goljuf, takoj prekinile komunikacijo in se tako izognile škodi.

