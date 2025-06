Karabinjerji ob koncu tedna pregledali 270 vozil in legitimirali 804 ljudi

Karabinjerji iz Devina-Nabrežine, Miramara in Barkovelj so v okviru poostrenih kontrol v minulem koncu tedna pregledali 270 vozil in legitimirali 804 ljudi.

Šest ljudi so ovadili na prostosti, pet zaradi vožnje pod vplivom alkohola, šesto osebo pa, ker je zavrnila test na mamila. Gre za ljudi, stare od dvaindvajset do štirideset let s stalnim bivališčem na Tržaškem in drugod.

Karabinjerji so v mesecu juniju med kontrolami na Krasu in v obmorskih krajih, ki so jih izvajali ob koncih tedna, petnajstim voznikom odvzeli vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Med kontrolami so tudi prestregli in aretirali 45-letnega romunskega državljana, ki je bil na begu od leta 2021. Sodišče iz Rima ga je zaradi več tatvin obsodilo na tri leta in pet mesecev zapora. Prepeljali so ga v tržaški zapor.

Izsledili so tudi dva romunska državljana, žensko in moškega z bivališčem v Veroni, sicer nekdanja partnerja, ki sta skupaj potovala. Moškega, starega 38 let, za katerega je sodnik julija 2024 zaradi nasilja nad partnerko odredil prepoved približevanja, so ustavili. Po zaslišanju so ga izpustili, prepoved približevanja pa so potrdili.