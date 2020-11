Karabinjerji prekinili nedovoljeno »fešto« v Bazovici

Karabinjerji so v soboto zvečer prekinili večerjo oz. zabavo, ki so jo v baru na območju športnega centra Zarja priredili po zaprtju lokalov ob vstopu Furlanije - Julijske krajine na oranžni seznam dežel na epidemiološkem zemljevidu.

Bazovski karabinjerji so prispeli ob 19.30 in naleteli na skupino kakih dvajsetih ljudi, ki so se družili ob glasbi, mesnih in ribjih jedeh, vinu in pivu. Po navedbah karabinjerjev naj bi šlo za veselico pred prehodom z rumenega na oranžni seznam in posledičnim zaprtjem lokalov. Na pomoč so priskočili še karabinjerji z Opčin in iz Nabrežine, ki so pomagali legitimirati navzoče. Goste so odslovili, upravitelja pa je doletela kazen zaradi kršitve predpisov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Do dogodka je prišlo ravno v vasi, kjer se je s koronavirusom v preteklih tednih okužilo večje število ljudi, nekateri med temi so morali na zdravljenje v bolnišnico.