Karabinjerji preprečili poskus goljufije v poštnem uradu

Direktorica nabrežinskega poštnega urada je v sredo dopoldne obvestila karabinjerje o domnevnem poskusu goljufije zoper eno od strank. Patrulja karabinjerjev je nemudoma prispela na kraj, kjer so ugotovili, da je 68-letna ženska nameravala opraviti nakazilo za okrog 11.000 evrov. Ženska, ki je bila vidno pretresena in v stanju močne tesnobe, je pojasnila, da je pred dnevi prejela več sporočil o plačilni transakciji, ki je ni odobrila. Nato so jo poklicali različni sogovorniki, ki so se predstavljali kot pripadniki domnevnega poveljstva karabinjerjev. Z zavajajočimi metodami so jo prepričevali, naj se odpravi na pošto in izvede nakazilo, češ da je to potrebno za povrnitev nezakonito odtujenega denarja.

Karabinjerji so žrtvi poskusa goljufije pojasnili dinamiko prevare in žensko pomirili, nato so operacijo ob pravočasnem ukrepanju direktorice poštnega urada prekinili. Žensko so pospremili na dom.