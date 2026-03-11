Raziskovali bodo okolju prijazno mobilnost

Tržaška univerza in gospodarska družba z javno kapitalsko udeležbo Fvg Energia za energetski prehod v Furlaniji - Julijski krajini sta včeraj podpisali sporazum za sodelovanje pri raziskovanju in projektiranju na področju trajnostne energije. V sodelovanju z univerzitetnim študijskim centrom Giacomo Ciamician načrtujejo razvoj na področjih okolju prijaznejše mobilnosti in obnovljivih virov energije.

»Skupaj začenjamo pot, ki vodi v energetski prehod,« je dogodek uvedla rektorica tržaške univerze Donata Vianelli. »Sporazum dokazuje, da je naša univerza sposobna znanstveno raziskovanje spremeniti v konkretne instrumente, ki pripomorejo k razvoju družbe.« Prvi koraki, ki jih nameravajo storiti organizacije v smeri energetskega prehoda, vodijo v raziskovanje in razvijanje rešitev za polnjenje električnih vozil.