Iz tržaške Rižarne dijakinje in dijaki krenili na pot spomina

Ekskurzije in poglobitvena predavanja so nujna, če hočemo pobliže spoznati zgodovino in grozote, ki jih je človek sposoben storiti. Na tej predpostavki sloni projekt Memobus goriškega društva 47-04, ki je tudi letos v kraje nacističnega uničevalnega razsajanja popeljal pet avtobusov dijakov višjih srednjih šol iz FJK. Tudi letos je eno od potovanj izrecno namenjeno slovenskim dijakom in dijakinjam, ti so izpred tržaške Rižarne krenili v ponedeljek zvečer, v Krakov pa so prispeli včeraj zjutraj.

Rižarna je tradicionalna startna točka potovanja. Letošnje je že tretje leto, ko nudi društvo 47-04 program v slovenščini za slovenske šole. Projekt omogočata financiranje Dežele FJK in sodelovanje Občine Devin - Nabrežina. Vse dejavnosti so v slovenščini, z izjemo vodenja po uničevalnem taborišču v Auschwitzu, kjer spremljajo dijake italijansko govoreči vodiči. Dijake petih letnikov skoraj vseh slovenskih višjih srednjih šol v Trstu in Gorici spremljata, poleg profesorjev, Klara Ukmar in Štefan Čok iz društva 47-04.