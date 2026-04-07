Torek, 07 april 2026
Karabinjerji so ovadili osem vinjenih voznikov

V dneh okoli velike noči so tržaški karabinjerji okrepili prometni nadzor ter prisotnost po tržaških ulicah

7. apr. 2026 | 14:07
    Karabinjerji so ovadili osem vinjenih voznikov
    Med prometnimi kontrolami so zasačili tudi dva vinjena voznika motornih koles( KARABINJERJI )
Med podaljšanim velikonočnim koncem tedna so tržaški karabinjerji okrepili svojo prisotnost na tržaških ulicah, da bi zagotovili varnejše praznike. Med drugim so s poostrenimi prometnimi kontrolami nameravali preprečiti, da bi kdo sedel za volan s previsoko količino alkohola v krvi.

V zadnjih dneh so zalotili osem voznikov, ki so kljub previsoki količini alkohola v telesu sedli za volan. Karabinjerji so osmerico ovadili.

Pet vinjenih voznikov so prestregli karabinjerji iz vojašnice v Ulici Hermet, dva sta vozila motorni kolesi. Preostale tri so zasačili nabrežinski karabinjerji, med ovadenimi je tudi voznik, ki je ravno pridobil vozniško dovoljenje.

Karabinjerji iz vojašnice v Ulici Hermet so tržaški prefekturi tudi javile imena štirih mladeničev, ki so s seboj nosili majhne količine kokaina in hašiša.

