Karabinjerji so ovadili osem vinjenih voznikov

Med podaljšanim velikonočnim koncem tedna so tržaški karabinjerji okrepili svojo prisotnost na tržaških ulicah, da bi zagotovili varnejše praznike. Med drugim so s poostrenimi prometnimi kontrolami nameravali preprečiti, da bi kdo sedel za volan s previsoko količino alkohola v krvi.

V zadnjih dneh so zalotili osem voznikov, ki so kljub previsoki količini alkohola v telesu sedli za volan. Karabinjerji so osmerico ovadili.

Pet vinjenih voznikov so prestregli karabinjerji iz vojašnice v Ulici Hermet, dva sta vozila motorni kolesi. Preostale tri so zasačili nabrežinski karabinjerji, med ovadenimi je tudi voznik, ki je ravno pridobil vozniško dovoljenje.

Karabinjerji iz vojašnice v Ulici Hermet so tržaški prefekturi tudi javile imena štirih mladeničev, ki so s seboj nosili majhne količine kokaina in hašiša.