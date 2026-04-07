Jubilejna sezona Primorci beremo

Bralni projekt Primorci beremo, ki povezuje primorske knjižnice na obeh straneh nekdanje meje in spodbuja branje slovenskih avtorjev, letos praznuje dve desetletji delovanja. V četrtek, 23. aprila, na svetovni dan knjig, se bo jubilejna, dvajseta sezona tudi začela in bo do 6. novembra ob branju slovenskih avtoric in avtorjev povezala na stotine ljubiteljev knjig.

Na letošnjem skrbno pripravljenem seznamu knjig je 87 naslovov slovenskih avtoric in avtorjev - knjig različnih vrst in žanrov, med njimi tudi e-knjig in zvočnih knjig. Ker je letošnje leto jubilejno, so na seznam uvrstili tudi 19 najbolj branih knjig vseh preteklih sezon - med njimi je na primer roman Alamut tržaškega pisatelja Vladimirja Bartola, ki je slavil leta 2011.

Za uspešen zaključek akcije je treba prebrati pet proznih del in eno pesniško zbirko. Naslovi s seznama so objavljeni na spletni strani projekta, kjer so na voljo tudi kratki opisi posameznih vsebin, informacije o projektu pa so na voljo tudi na spletnih straneh posameznih vsebin.

Med njimi je Narodna in študijska knjižnica v Trstu s Slovensko knjižnico Damirja Feigla v Gorici, pod okrilje katere pa spadajo tudi ostale knjižnice Slovencev v Italiji: Knjižnica Pinko Tomažič in tovariši na Opčinah, Občinska knjižnica Dolina, Občinska knjižnica Milje (oddelek s slovenskim gradivom), Občinska knjižnica Nade Pertot v Nabrežini, Občinska knjižnica v Saležu, Občinska knjižnica Doberdob, Občinska knjižnica Sovodnje ob Soči.

Med letošnjimi knjigami je še kar nekaj knjig, vezanih na Slovence v Italiji, na primer knjiga Moj tržaški naslov Borisa Pahorja, literarni prvenec Mojce Petaros Nočem več biti nevidna, pesniška biografija Miroslava Košute Kriško kraške, spomini Stojana Spetiča Na barikadah, izbor kolumn mladih piscev Primorskega dnevnika Perspektiva generacije.

Začetek jubilejne izvedbe akcije Primorci beremo bodo pospremili razni dogodki, ki jih bodo javnosti predstavili v prihodnjih dneh.