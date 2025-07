Karabinjerji so si uredili pisarno med kopalci

Tržaški karabinjerji so si v soparnih poletnih dneh uredili pisarno kar med kopalci. Gre za električni avtomobil, ki so ga med drugim opremili s pisalno mizo, računalnikom in tiskalnikom. Zlasti pa sta v njem na voljo defibrilator in komplet prve pomoči. Tovrstna prva urgentna medicinska pomoč se je v številnih primerih izkazala za ključno pri zastojih srca, so pojasnili.

Potujočo pisarno so prvič uporabili pretekli konec tedna v Sesljanskem zalivu, tako v naselju Portopiccolo kot na drugih tamkajšnjih plažah. Premikala pa se bo po raznih krajih na Tržaškem, so napovedali.