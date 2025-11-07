Karabinjerji tržaški knjižnici vrnili dragoceno antikvarno knjigo

Karabinjerji enote za varovanje kulturne dediščine iz Vidma so tržaški knjižnici Hortis vrnili dragoceno antikvarno knjigo iz leta 1855 z naslovom Percement de l’Isthme de Suez. Iz mestne knjižnične zbirke je izginila v neznanih okoliščinah, našli so jo v spletni trgovini.

V knjigi, ki sodi med zaščiteno kulturno dediščino, so natisnjeni žigi nekdanje Družbe za ljudsko branje iz Trsta (Società per la lettura popolare di Trieste), ki so jo ukinili leta 1910. Njeno zbirko so tedaj prenesli v ostale mestne knjižnice. Dragoceno antikvarno knjigo so karabinjerji odkrili med spletnim nadzorom. Bila je naprodaj v spletni trgovini modernističnih umetnin s sedežem v Vidmu.