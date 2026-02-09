Kardiologi odgovarjajo na vprašanja pacientov

Od danes do četrtka bodo kardiologi katinarske bolnišnice v Trstu pod okriljem italijanske nacionalne kampanje boja proti srčnim obolenjem odgovarjali na vprašanja srčnih bolnikov. Vsi, ki bi se radi posvetovali s kardiologom, lahko pokličejo na telefonsko številko 800 052233 danes in sredo med 10. in 12. uro ter jutri in v četrtek med 14. in 16. uro. Prav tako ta teden, od jutri do petka, prireja oddelek za kardiologijo, ki ga vodi Gianfranco Sinagra, vrsto predavanj o različnih srčnih obolenjih.

Predavanja o srčnih obolenjih

Jutri ob 16. uri bo kardiolog Massimo Zecchin v bolnišnični dvorani Casali predaval o atrijski fibrilaciji, eni najpogostejših srčnih aritmij, ki lahko v najhujših primerih vodi do možganske kapi. V sredo ob isti uri bo v multimedijski dvorani oddelka za kardiologijo čas za predavanje o dislipidemiji. Kardiolog Andrea Di Lenarda bo pojasnil, kako zvečane koncentracije holesterola in trigliceridov v krvi vplivajo na zdravje srca. Kardiolog in specialist za pediatrično kardiologijo Thomas Caiffa bo v četrtek ob 16. uri v dvorani Casali predaval o odkrivanju srčnih obolenj v nosečnosti, ko je dojenček še v maminem trebuhu.

Cikel predavanj bo v petek ob isti uri in prav tam sklenil kardiolog Marco Masè, spregovoril bo o srčnem popuščanju, bolezni srca, ki nastopi, ko srce ni več sposobno načrpati dovolj velike količine krvi, da bi z njo oskrbelo celoten organizem. Vstop na dogodke, ki jih soorganizirata fundacija Per il Tuo cuore in združenje kardiologov ANMCO, je prost.