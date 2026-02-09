VREME
DANES
Ponedeljek, 09 februar 2026
Iskanje
Zdravje

Kardiologi odgovarjajo na vprašanja pacientov

Od danes do četrtka bodo pod okriljem italijanske nacionalne kampanje boja proti srčnim obolenjem na voljo srčnim bolnikom

Spletno uredništvo |
Trst |
9. feb. 2026 | 7:01
    Kardiologi odgovarjajo na vprašanja pacientov
    Ta teden poteka kampanja boja proti srčnim obolenjem (ARHIV)
Dark Theme

Od danes do četrtka bodo kardiologi katinarske bolnišnice v Trstu pod okriljem italijanske nacionalne kampanje boja proti srčnim obolenjem odgovarjali na vprašanja srčnih bolnikov. Vsi, ki bi se radi posvetovali s kardiologom, lahko pokličejo na telefonsko številko 800 052233 danes in sredo med 10. in 12. uro ter jutri in v četrtek med 14. in 16. uro. Prav tako ta teden, od jutri do petka, prireja oddelek za kardiologijo, ki ga vodi Gianfranco Sinagra, vrsto predavanj o različnih srčnih obolenjih.

Predavanja o srčnih obolenjih

Jutri ob 16. uri bo kardiolog Massimo Zecchin v bolnišnični dvorani Casali predaval o atrijski fibrilaciji, eni najpogostejših srčnih aritmij, ki lahko v najhujših primerih vodi do možganske kapi. V sredo ob isti uri bo v multimedijski dvorani oddelka za kardiologijo čas za predavanje o dislipidemiji. Kardiolog Andrea Di Lenarda bo pojasnil, kako zvečane koncentracije holesterola in trigliceridov v krvi vplivajo na zdravje srca. Kardiolog in specialist za pediatrično kardiologijo Thomas Caiffa bo v četrtek ob 16. uri v dvorani Casali predaval o odkrivanju srčnih obolenj v nosečnosti, ko je dojenček še v maminem trebuhu.

Cikel predavanj bo v petek ob isti uri in prav tam sklenil kardiolog Marco Masè, spregovoril bo o srčnem popuščanju, bolezni srca, ki nastopi, ko srce ni več sposobno načrpati dovolj velike količine krvi, da bi z njo oskrbelo celoten organizem. Vstop na dogodke, ki jih soorganizirata fundacija Per il Tuo cuore in združenje kardiologov ANMCO, je prost.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: