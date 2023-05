Karneval brez meja odpira pogled na aktualne teme

Karneval brez meja je naslov letošnjemu 24. Forumu Tomizza, ki široko odpira pogled na aktualne teme od širitve schengenske meje, do medčloveške povezanosti. »Dočakali smo padec poslednje meje na območju, kjer diha forum, to pa odpira nove in nove izzive, saj so maske ostale, le nasmešek na njih se je narisal,« je na sredinem tržaškem dogodku foruma dejal Martin Lissiach v imenu Slovenskega kluba.

V nabito polnih prostorih Postaje Rogers so Martina Vocci, Igor Pison, Rosanna Turcinovich Giuricin, Gianluca Paciucci in Mila Lazić vsak po svoje interpretirali ta karnival, medtem ko so zdravstvene sitnosti Milanu Rakovcu preprečile pot v Trst.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.