»Katoliška skupnost v primežu nestrpnosti«

Zvonovi cerkve sv. Urha se od torka zgodaj popoldne – odkar so jih pripadniki organov pregona zasegli – ne oglašajo več. V Dolini (in širši okolici) pa vlada vse prej kot tišina. Glavno besedo so prevzeli pozivi k iskanju mirne, skupne poti, ni zmanjkalo pa niti ostrejših besed. Včeraj je tržaški škof Giampaolo Crepaldi v tiskovnem sporočilu posvaril, da se v vasi širi sovražno in nestrpno vzdušje tako do članov kot dobrin katoliške skupnosti, ki se ne počuti dovolj zaščiteno.