Kdo so nagrajenci literarnega natečaja SKK

Ena izmed glavnih pobud v delovanju Slovenskega kulturnega kluba (SKK), društva z več kot 60-letno tradicijo, ki je namenjeno višješolcem, je organizacija vsakoletnega literarnega natečaja.

Letos je bilo število literarnih izdelkov iz razumljivih razlogov nekoliko nižje, vendar vseeno blizu številki 50, kar je za našo slovensko skupnost nadvse razveseljivo. Tudi letos je SKK posvetil literarni natečaj znanemu slovenskemu književniku ob njegovi obletnici; tokrat je šlo za Franceta Prešerna ob 220-letnici rojstva.

Literarne prispevke je ocenila tričlanska komisija: pesnica in pisateljica prof. Majda Artač, avtorica več knjig in literarna mentorica ter profesorica slovenščine na višjih šolah v pokoju; pesnik, pisatelj in avtor več knjig, novinar in urednik tednika Novi glas Jurij Paljk (ki bo letos tudi član komisije osrednje Prešernove nagrade) in mladinska pisateljica, bivša profesorica slovenščine ter dolgoletna mentorica mladih v SKK in v dramskih skupinah, prof. Lučka Peterlin Susič.

Zaradi novega koronavirusa organizatorjem ni uspelo organizirati Dneva mladinske ustvarjalnosti, zato pa je bilo sklenjeno, da se v medijih objavi imena nagrajencev. To so:

POEZIJA 2. nagrada: ex aequo Luca Coretti in Boštjan Petaros

3. nagrada: ex aequo Elisa Sartori in Tanja Knez

Pohvala s priporočilom za objavo: Lara Bearzi, Nastja Ferluga, Francesco Petaccia.

PROZA 1. nagrada: Jakob Gruden

2. nagrada: Martina Sosič

3. nagrada: Nika Starec

Pohvala s priporočilom za objavo: Ines Racman