»Kdor bi rad bil prostovoljec, mora biti požrtvovalen«

Kdo so pravzaprav tisti, ki so se ob poklicnih gasilcih borili z ognjem in ki so jim v zadnjem času pravili »heroji«? »To so navadni ljudje, ki so izkoristili prosti čas in dopuste zato, da bi rešili naše vasi in domove,« pravi Elena Legiša, predsednica društva Vigred, ki je v ponedeljek povabilo predstavnike civilne zaščite s Krasa in iz Brega v šempolajsko Štalco, da bi tam spregovorili o svojem delovanju.»

Vsak je dobrodošel, da sodeluje z nami, kdor pa se odloči za vstop v civilno zaščito, naj čuti iskreno željo po žrtvovanju za druge, saj brez tega pri nas ne gre,« so jasno povedali gostje večera. Njihovo delovanje so v Šempolaju predstavili prostovoljci iz zgoniške, repentabrske, devinsko-nabrežinske in dolinske občine. Kako gasijo onkraj meje, pa je pojasnil predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Komen Marko Adamič.

Letošnje ognjeno poletje je marsikoga zbodlo v vest in prepričalo, naj se še sam pridruži herojem civilne zaščite. »Prejeli smo toliko prošenj za vstop v civilno zaščito, kolikor jih nismo nikoli prej,« je dejal načelnik devinsko-nabrežinskih prostovoljcev Francesco Fattorello. Novince vsekakor najprej čakata teoretični tečaj in usposabljanje, prisotnost je zaželena še posebno pri vsakdanjih opravilih in vzdrževanju vozil, do uporabe vodnih topov pa je pot še dolga.