Kdor je bil naključno izbran, naj odgovori na vprašalnik

Približno osem tisoč družin iz tržaške občine v teh dneh na dom prejema pismo z obvestilom, da so bili izbrani za letošnji popis prebivalstva in stanovanj. Postopek popisovanja je včeraj v uradih občinskega popisnega centra, ki se nahaja na Nabrežju Augusto 12, nad zelenjadno tržnico, predstavil tržaški odbornik za demografske in statistične storitve Michele Lobianco ob spremstvu občinskih uradnikov Luigija Leonardija in Antonelle Primi.

Družine bodo popisovali na dva različna načina. Tiste, ki jih bodo anketirali na točno določenem območju (teh je približno tisoč), so na dom dobile pismo, v katerem je razloženo, da so del letošnjega splošnega popisa prebivalstva in da bodo prejele obisk enega od popisovalcev. Tiste pa, ki jih bodo anketirali preko naključnega seznama (okrog 7000), bodo od italijanskega statističnega urada Istat prejele geslo za samostojno dostopanje do portala, na katerem bo na voljo vprašalnik o popisu.

Do 12. oktobra bodo popisovalci evidentirali stanovanja, ki jih je državni statistični urad določil za letošnji popis, in v poštnih nabiralnikih pustili informativna pisma. Med 13. oktobrom in 18. novembrom pa bodo začeli zbirati podatke od vrat do vrat. Tisti, ki so bili izbrani preko seznamov, lahko vprašalnik na Istatovem portalu rešijo do 12. decembra, od 7. novembra pa jih bodo popisovalci lahko kontaktirali, če vprašalnika niso še rešili.

»Danes so ljudje zelo previdni pri tem, koga spuščajo v hišo,« je opozoril odbornik Lobianco, ki zato polaga na srce tistim, ki so bili izbrani za letošnji popis, naj se zanesejo na popisovalce, ki bodo opremljeni z vidno oznako.