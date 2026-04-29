Kdor ni poravnal davkov, bo opravičen kazni

Občina Trst se je odločila, da izbriše kazni na neplačanih občinskih davkih v obdobju od 1. januarja 2017 do 30. aprila 2026 in tako pridobi danes od tega manjkajočih 31 milijonov evrov. S kaznimi bi jih bilo sicer 10 več, tem pa se bo občina odpovedala v imenu pomoči občanom in podjetjem v težavah.

»V zadnjih petih letih smo doživeli marsikatero težko obdobje - mislim na pandemijo, na dve vojni, ki sta izbruhnili, na podražitev cen. Marsikdo – posamezniki in podjetja –se je znašel v težavah in mu je zmanjkalo denarja, da bi poravnal obvezne občinske davke, v glavnem lokalni davek na nepremičnine (ILIA), pristojbino za ravnanje z odpadki (TARI) in dovoljenje za uporabo javne površine. V ponedeljek smo na zasedanju tržaškega občinskega odbora sklenili, da občanom v težavah ponudimo možnost, da dolgove poravnajo z ugodnejšimi pogoji, ne da bi bili pri tem nesramni do davkoplačevalcev, ki redno spoštujejo vse obveze.« Tako je tržaški občinski odbornik za bilanco Everest Bertoli uokviril ukrep, ki briše kazni zaradi neporavnanih dolgov, zahteva pa poravnavo celotnega zneska z obrestmi.

Kdor želi se lahko odloči za ugodnejšo poravnavo v obdobju med 1. julijem in 30. novembrom tako, da se oglasi v uradih službe Esatto, ki v imenu občine pobira davke in pristojbine. Kako lahko vsak poravna svoj dolg? Odvisno pač od višine slednjega se lahko vsak odloči za poravnavo v enem ali več obrokih, kjer velja, da je najnižji znesek 100 evrov na obrok, teh pa je lahko največ 72.