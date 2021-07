Keltska kultura pri Frnedu

V petek zvečer so ob 19. uri umaknili pregrade ob vhodu v gozdiček pri Frnedu. Priprave na Triskell so se zaključile; začel se je festival keltske kulture. Za glasbo je na prvem večeru poskrbela tržaška skupina Wooden Legs, predstavila je tradicionalne irske balade in izvirne skladbe iz svojega zadnjega CD-ja. Sledil je koncert italijanske glasbene skupine Daridel.

Danes se je pa živ žav v gozdičku začel že v jutranjih urah: med dnevom so potekali keltski obredi, delavnice kreativnega recikliranja, tečaji lokostrelstva, pa tudi predavanja in individualna srečanja s harfistko Eriko Fumagalli. Večer so popestrili glasbena skupina iz Ukrajine Spiritual Seasons in plesalci akademije Gens’DYs.

Jutri, v nedeljo, bodo stojnice s hrano in pijačo izjemoma odprte tudi ob uri kosila, in sicer od 13. ure dalje. Tržnica obrtniških izdelkov bo obiskovalce sprejemala od 17. ure dalje.