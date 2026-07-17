TAR bo o ločenem upravljanju odločal mesec pred napovedanimi volitvami

Jusarska sodna odiseja se ni še zaključila, napovedano novo poglavje pa je bilo prestavljeno. Včeraj naj bi namreč deželno upravno sodišče (TAR) odločalo o suspenziji sklica volitev v odbore za ločeno upravljanje jusarskega premoženja, a so sodniki ugotovili, da je vsebinska obravnava primera pred predvidenim datumom volitev novembra letos možna. Jusarski odvetnik Peter Močnik je zato preklical prošnjo po suspenziji.

Tri desetletja od zadnjih volitev

Zadnje volitve v odbore za ločeno upravljanje so potekale leta 1996, ko so na območju Občine Trst izvolili člane odborov v Banih, Barkovljah, Bazovici, Lonjerju, Padričah, na Proseku in Opčinah. Naslednje volitve so bile predvidene za leto 2000, a jih je Dežela FJK preklicala zaradi jusarskega priziva. Takratnim članom odborov za ločeno upravljanje je bil podaljšan mandat do naslednjih volitev, do teh pa ni - še - prišlo. Po odstopih oziroma smrtih drugih članov je problem postal posebej pereč na Opčinah in Proseku, kjer je Dežela FJK naposled imenovala za komisarja Giannija Colo in Bruna Rupla. Cola je umrl jeseni leta 2024, Ruplu kmalu za tem niso podaljšali komisarskega mandata.

Sodbe na sodbah

Včeraj je bila torej predvidena obravnava o suspenziji sklica volitev, v drugem trenutku pa je bila napovedana vsebinska obravnava. Kot je za Primorski dnevnik včeraj razložil odvetnik Peter Močnik, pa so sodniki in odvetniki ocenili, da je vsebinska obravnava možna pred volitvami, ki naj bi potekale 22. novembra. »Odpovedali smo se prošnji po začasnemu ukrepu, ki ne bi rešila zadeve,« je izjavil Močnik. Narok na TAR je predviden v prvi polovici oktobra. Prednost te poteze, meni odvetnik, je, da se lahko problem reši kolikor toliko dokončno.