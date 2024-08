Kinoatelje prihaja v Prebeneg

Potujoči kino Soča-Isonzo, v sklopu Evropske prestolnice kulture GO!2025, se seli na tržaški konec. Po uspešnih filmskih večerih na različnih lokacijah, bo Kinoatelje v sodelovanju z društvom Jože Rapotec in dolinsko občino pristal v Prebenegu. Na prireditvenem prostoru so uredili letni kino, kjer bo danes (v petek) ob 20.30 na sporedu celovečerec Milko Bambič: V stanju rojevanja režiserja Radovana Čoka z italijanskimi podnapisi. Za uvod bodo predvajali kratki film Moji materi Gregorja Božiča iz leta 2005 s slovenskimi in italijanskimi podnapisi. Oba filma raziskujeta kulturo, zgodovinsko in intimno dediščino Trsta ter ponujata vpogled v trenutke, ki so vplivali na identiteto mesta, ter se ukvarjata z razumevanjem slovenstva v tem okolju.

Na današnjem dogodku bosta prisotna igralka Miranda Caharija in režiser Radovan Čok.V primeru slabega vremena bodo večer priredili v občinskem kulturnem domu Franceta Prešerna v Boljuncu.